Tischtennis: Wiener Neustadt überrollt Oberwart

11.09.2018, 16:11 Uhr

Der größte Tischtennisklub Wr. Neustadts spielt erfolgreich in der 1. Bundesliga.

Nach dem hart erkämpften 3:2 Sieg beim Opening gegen Oberwart konnte man wieder mit einer heißen Partie rechnen. Aber es sollte anders kommen. Im ersten Match musste Alexander Chen gegen Dominic Habesohn antreten, gegen den er beim Opening in Kufstein verloren hatte. Nach den ersten beiden Sätzen stand es 1:1 und es entwickelte sich ein wahrer Krimi.Im dritten Satz musste Alexander 7 Satzbälle abwehren um dann mit 20:18 den Sieg für sich zu verbuchen. Damit war der Oberwarter gebrochen und Alexander siegte mit 3:1. Im nächsten Spiel kam es zum Spiel der beiden Legionäre. Zsolt Petö hatte seinen Konkurrenten, Borna Kovacs sicher im Griff und führte 2:0 in Sätzen. Dann ließ er die Zügel etwas locker und schon holte der clevere Kroate Satz 3 und 4. Aber im fünften Satz gab der Wiener Neustädter wieder richtig Gas und siegte klar mit 11:4.

Nun musste Martin Storf wieder gegen Mathias Habesohn antreten, den er beim Opening knapp mit 3:2 besiegen konnte. Aber diesmal war alles anders, Martin Storf legte mit Traumbällen los, wirkte locker und ging mit 10:2 in Führung, gewann Satz 1 und 2 glatt und ließ auch im 3. Satz nichts anbrennen. Auch Satz 3 ging bombensicher an Wiener Neustadt und damit stand es nach 1,5 Stunden bereits 3:0. Ein Kantersieg war möglich. Das neu formierte Doppel Petö / Storf musste sich jetzt beweisen.Das Doppel war ja im letzten Jahr die Achillesferse der Wr. Neustädter. Das sollte sich jetzt ändern. Die beiden Newcomer bei Wr. Neustadt spielten als ob sie seit Jahren zusammen wären. Ball um Ball wurde fantastisch kombiniert und in Satz 3 führte man gar 10:0. Alles andere als ein Sieg war undenkbar. 11:1 und der Kantersieg mit 4:0 war eingefahren. Damit verbesserten sich die Wr. Neustädter auf den 4. Platz und sind wohl in dieser Form für jeden Gegner eine Gefahr. Obmann Franz Gernjak: „Fantastisches Spiel heute, die Mannschaft hat alles abgerufen was sie drauf hatte. Coach Martin Doppler beginnt bereits eine Einheit mit dem Team zu werden, so macht Tischtennis Spaß! Leider haben wir nun aufgrund der Europameisterschaft eine längere Pause, aber jetzt freue ich mich richtig auf das schwere Spiel in Kapfenberg, am 7. Oktober 2018. Danach am 14. Oktober das erste Heimspiel, wo wir sicher ein volles Haus erwarten dürfen!Foto: Martin Storf