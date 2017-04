Pernitzer Bäckerlehrling unter den Besten des Landes

27.04.2017, 13:43 Uhr

Puchegger wird beim Bundeslehrlingswettbewerb am 18. und 19. Juni in der Tiroler Fachberufsschule St. Nikolaus in Innsbruck gemeinsam mit dem Erstplatzierten gegen die Gewinner der restlichen Bundesländer antreten. Unter dem heurigen Motto „Tirol – Herz der Alpen“ wird dabei der beste Bäckerlehrling Österreichs gekürt.