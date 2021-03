Bei einem Spaziergang in den Wäldern des Wienerwaldes, findet man ihn überall: Den Bärlauch.



NEULENGBACH (TH/FP). Es duftet im ganzen Haus nach "Frühling", denn: Die Frühlingszeit ist auch die Zeit der Bärlauchliebhaber. Bärlauch kann man vielseitig einsetzen: Als Pesto, Bärlauchnudeln, Bärlauchsalz und noch viel mehr. Seminarbäuerin Monika Gfatter aus Neulengbach, hat uns ein Rezept für "Erdäpfelpuffer mit Bärlauch und Joghurt-Knoblauch-Dip" zukommen lassen. "Es ist ein Gericht, das den Frühling erschmecken lässt", so Gfatter. Wir kochen es für unsere Leser nach.

Los geht's

Zuerst richten wir uns alle Zutaten her. Dann schälen wir die rohen Erdäpfel, raspeln sie grob und drücken sie aus. Dann werden sie mit den übrigen Zutaten vermischt. Jetzt geben wir mit einem Esslöffel kleine "Häufchen" in heißes Öl, drücken diese flach und braten sie beidseitig knusprig an. Währenddessen vermischen wir Joghurt, Sauerrahm, Knoblauch, Salz und Pfeffer mit einem Schneebesen. Sind die Kartoffelpuffer fertig gebacken, tupfen wir sie mit einem Küchentuch ab. Wir servieren dazu Vogerl- und Rucolasalat. Lasst es euch schmecken.

Zutaten:

Für die Bärlauchpuffer

4 große, mehlige Erdäpfel

2 Handvoll kleingeschnittene Bärlauchblätter

4 EL geriebener Bergkäse

2 EL Sauerrahm

Kräutersalz, Pfeffer

Sonnenblumenöl zum Ausbacken

Für den Joghurt – Dip

¼ l Joghurt

¼ l Sauerrahm

3 Zehen Knoblauch

Kräutersalz, Pfeffer