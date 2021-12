Sicheres Weihnachtsfest: Feuerwehrkommandant Ertl sagt wie's geht

Bald erstrahlen die Christbäume in hellem Glanz. Sicherheit darf dabei aber definitiv nicht zu kurz kommen.

MARIA ANZBACH. Das Glöckchen läutet, die Bescherung kann beginnen. Vor lauter Geschenken und Tumult verliert man den Überblick über die brennenden Kerzen und der Christbaum fängt Feuer. Um genau so etwas zu vermeiden, haben sich die Bezirksblätter bei Feuerwehrkommandant Josef Ertl von der Freiwilligen Feuerwehr Maria Anzbach informiert, wie Unfälle um die Feiertage vermieden werden können.

Bezirksblätter: Auf was soll geachtet werden, wenn man echte Kerzen am Baum verwendet?

Josef Ertl: Sollten noch richtige Kerzen am Christbaum genutzt werden, ist auf Folgendes zu achten: Den Raum bei angezündeten Kerzen nie allein lassen und stets die brennenden Kerzen beobachten. Auf Kinder und Haustiere achten, dass diese nicht zu nahe an die brennenden Kerzen kommen. Weiters sollte man auf „Sprühkerzen“ verzichten. Die Kerzen nur anzünden, wenn der Baum nicht trocken ist. Also sobald Nadeln vom Baum fallen ist dieser schon zu trocken, dann sollte man bereits auf die Kerzen verzichten. Wichtig ist auch immer zu kontrollieren, dass man alle Kerzen löscht, wenn man den Raum verlässt. Am besten hilft man sich hier, wenn man die Kerzen abgezählt auf den Baum hängt – so weiß man immer wie viele Kerzen angezündet werden und wie viele Kerzen wieder gelöscht werden müssen. Sicherheitshalber sollte man auch einen Feuerlöscher oder zumindest einen Kübel Wasser griffbereit stellen.

Gibt es Tipps, um ein sicheres Weihnachtsfest zu feiern?

Einen Brandmelder kaufen – diese sind heutzutage batteriebetrieben, werden einfach an die Decke geklebt und kosten fast nichts. In der Küche, einer der Orte, wo am häufigsten Feuer entsteht, ist es sehr empfehlenswert sich entweder eine Löschdecke oder einen Fettbrandfeuerlöscher zu besorgen. Achtung: auf keinen Fall Wasser in brennendes Öl zum Löschen gießen, denn da kommt es zu einer Fettbrandexplosion – und man steht dann selber mittendrin und schwere Verbrennungen sind die Folge. Falls es einmal doch zu brennen beginnen sollte – bitte rasch in Sicherheit, nach draußen begeben und einfach 122 wählen. Wir von der Feuerwehr sind 24 Stunden, 365 Tage bereit. Wir retten, löschen, bergen und schützen.

Wie ist zu reagieren, wenn es zum Brand kommen sollte?

Sollte der Christbaum Feuer fangen, sofort versuchen zu löschen und die Feuerwehr rufen. Sollte der Löschversuch nicht funktionieren unbedingt den Raum und das Haus verlassen. Rauchgase sind tödlich, bereits wenige Atemzüge im Rauch reichen, um das Bewusstsein zu verlieren und meist endet dies mit dem Tod.