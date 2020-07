Im KFV-Cup und zum Meisterschaftsauftakt muss der SC St. Stefan zum Lokalderby nach St. Michael.

ST. MICHAEL (tef). In diesen Wochen kommt es gleich zwei Mal zu einem der heißesten Derbys im Lavanttaler Fußball. Am Samstag, 25. Juli 2020, empfängt der Fußballclub (FC) St. Michael den Sportclub (SC) St. Stefan im Rahmen des Cup-Bewerbes des Kärntner Fußballverbandes (KFV).

Zweite Chance

Einige Tage später, am 1. August, muss der Aufsteiger in die Unterliga Ost zum ersten Meisterschaftsspiel erneut nach St. Michael. "Nachdem wir lang nicht gewusst haben, wie es weitergeht, sind wir sehr froh, dass es jetzt endlich wieder losgeht. Natürlich wäre es uns lieber gewesen, dass eines der Matches in St. Stefan stattfindet", sagt der Trainer des SC St. Stefan Gerald Baumgartner. Er meint: "Für die Fans und den Fußball im Bezirk hätte es nach der langen Zwangspause aber kaum eine bessere Auslosung geben können." Um in der Unterliga bestehen zu können und für das angepeilte Ziel, sich am Ende der Meisterschaft im vorderen Tabellendrittel zu platzieren, haben sich die St. Stefaner in der Transferzeit weiter verstärkt.

Fit für die Unterliga

Unter anderem holten die St. Stefaner Torwart Marin Romac und Marcel Stoni vom ATSV Wolfsberg sowie Daniel Buchwald vom SC Eitweg. Last but not least verpflichtete der SC St. Stefan noch Abwehrrecke Nico Gerak vom ATSV Wolfsberg. "Obwohl die Mannschaft erst in die Unterliga aufgestiegen sind, werden wir sie sicher nicht unterschätzen", stellt sich der sportliche Leiter des FC St. Michael, Michael Kirisits, auf harte und ausgeglichene Matches ein.

Abschied von Stefan Stückler

Dazu kommt, dass eine langjährige Stütze – der St. Michaeler Abwehrchef Stefan Stückler – nach dem Cup-Duell seine aktive Laufbahn beendet. Mehr als nur ein Ersatz für Stückler sollte der Neuzugang und Wunschspieler der sportlichen Leitung, Mittelfeldstratege Daniel Schrammel, sein, der vom ASV St. Margarethen zum FC St. Michael wechselt. Unterstützung bekommt Schrammel im Mittelfeld künftig von Aziz Sari. Roman Klösch, Raphael Kragl und Tormann Gundolf Petschenig sollen nach Stefan Stücklers Karriereende die Abwehr stabilisieren.

Um den Meistertitel dürften beide Lavanttaler Vereine eher nicht mitspielen. "Diesen werden sich wahrscheinlich die Vereine rund um Klagenfurt untereinander ausmachen", sind sich Baumgartner und Kirisits in ihrer Prognose einig.