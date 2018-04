Lavanttaler Kinder sporteln heuer im Sommer in St. Paul

"Ferien wie früher": Ein neues Betreuungsangebot fokussiert in St. Paul Bewegung.

Zwei Initiatoren aus St. Paul stellen heuer in den Sommerferien erstmals ein Kinderbetreuungsangebot mit Sport und Bewegung für Kinder von sechs bis 14 Jahren aus der ganzen Region auf die Beine. „Früher haben sich die Kinder viel im Freien bewegt, heute verbringen sie mehr Zeit vor den Bildschirmen“, schildern Stefan Guetz von „Mode und Sport Guetz“ und Michael Hinteregger vom „SV Retro Fitness“ den Grundgedanken ihrer Idee.

"Fit & Fun Sommersportcamp" unter dem Motto "Ferien wie früher" richtet sich an Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren aus der Region.sind 9. bis 13. Juli, 16. bis 20. Juli sowie 23. bis 27. Juli 2018.der Kinderbetreuung mit Sport und Bewegung findet von Montag bis Freitag von acht bis 18 Uhr statt.findet erst ab einer Mindestteilnehmerzahl von 15 Kindern pro Woche statt.für eine Woche beträgt pro Kind 199 Euro.Anmeldeschluss ist am 31. Mai 2018.sind ab sofort auf mehreren Wegen möglich: Über das Anmeldeformular am Postwurf, bei Mode und Sport Guetz und SV Retro Fitness, an bodyandsoul1@gmx.at sowie unter www.ferienprogramm-stpaul.jimdo.com