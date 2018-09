Neuer Tellerlift am Klippitztörl

24.09.2018, 20:12 Uhr

Das Lavanttaler Skigebiet Klippitztörl investiert im Kinder Ski Center.

Nach über vierzig Jahren quittierte der Tellerlift im Kinder Ski Center im Skigebiet Klippitztörl seinen Dienst. "Wir investieren heuer rund 400.000 Euro in einen neuen Tellerlift", bestätigt Georg Hochegger, der Geschäftsführer der Klippitztörl Touristik GesnbR, gegenüber der WOCHE. Bereits in den nächsten Tagen werden die neuen Fundamente betoniert und die neuen Liftstützen aufgestellt. Um die Schneesicherheit auf den Skipisten zu erhöhen, investiert das Skigebiet laut Hochegger außerdem in weitere Beschneiungslanzen.

Neue Pächterin für Schwarzkogelhütte

Auch bei den Hütten im Lavanttaler Skigebiet Klippitztörl gibt es heuer Neuigkeiten zu vermelden: "Die Schwarzkogelhütte hat eine neue Pächterin", sagt Hochegger. Weiters führt der Betreiber der Skischule, Kurt Jöbstl, mit der kommenden Wintersaison auch beide Skiverleihs - beim Kinder Ski Center sowie bei der Schwarzkogelhütte - am Klippitztörl.