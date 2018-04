Singgemeinschaft Pölling lud zur CD-Präsentation

22.04.2018, 15:48 Uhr

Unter dem Motto „Singendes, klingendes Pölling“ rief die Singgemeinschaft Pölling am Samstag, dem 21. April zum Liederabend mit CD-Präsentation in den Rathaussaal der Stadtgemeinde St. Andrä.

Die Singgemeinschaft Pölling mit Chorleiterin Margit Glantschnig-Obrietan produzierte in mehrtägiger Aufnahmearbeit in der Pfarrkirche Lamm ihre erste eigene CD. Auf dieser CD ist nicht nur die Singgemeinschaft Pölling zu hören, sondern auch Stücke von weiteren bekannten Pöllinger Musikern. Darum waren auch bei der CD-Präsentation die Musiker Christoph Fritzl, Lorenz Karner, Christian Theuermann und Edgar Unterkirchner Teil des Abendprogrammes. Als besondere Gäste konnte man die Sängerrunde Heiligenblut gewinnen, die den Abend zusätzlich verschönerten. Sigrid Kodritsch von der Singgemeinschaft Pölling führte in lockerer und humoristischer Art und Weise durch das Programm. Bereits an diesem Abend konnten viele Tonträger an Freunde der Singgemeinschaft Pölling verkauft werden. In der Buchhandlung Libellus in Wolfsberg, sowie bei den einzelnen Chormitgliedern bekommt man so lange der Vorrat reicht noch CD´s zu erstehen.