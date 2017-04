St. Stefan: Frauenpower bei der Feuerwehr

27.04.2017, 12:42 Uhr

Bezirksleistungswettbewerbe 2017: Die Freiwillige Feuerwehr (FF) St. Stefan im Lavanttal tritt am 6. Mai erstmals mit einer reinen Frauenbewerbsgruppe an.

Die Freiweillige Feuerwehr (FF) St. Stefan tritt heuer erstmals mit einer reinen Frauenbewerbsgruppe bei den Lavanttaler Bezirksleistungswettbewerben am 6. Mai in Preitenegg an. Die Raiffeisenbank Mittleres Lavanttal, die Elektrotechnik Zaufl, die Mobile Fußpflege Darmann-Streit und der Feuerwehrreferent Christian Stückler haben den Jungflorianis Poloshirts mit der Aufschrift Frauenbewerbsgruppe gesponsert.