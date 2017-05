06.05.2017, 13:41 Uhr

.Bei Sommerlichen Temperaturen fand heute am frisch gemähten Sportplatz in Maria Rojach das Unter 8 Turnier statt. Mannschaften Quer durchs Lavanttal nahmen am Turnier Teil. Manuel Gosch war mit seiner Kamera am Sportplatz und liefert euch ein paar Tolle Eindrücke.