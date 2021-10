Die Linde ist „Baum des Jahres 2021“

STIFT ZWETTL. Es ist schon Tradition, dass der „Verein zur Förderung des Waldes“ jedes Jahr den Baum des Jahres präsentiert. In diesem Jahr hat die Linde das Rennen gemacht und darf sich "Baum des Jahres 2021" nennen. Tatsächlich müsste es heißen „Die Linden...“, da im Waldviertel nicht nur die Winterlinde vorkommt, sondern auch die Sommerlinde und die Silberlinde.

Stift Zwettl als Schauplatz für Veranstaltung



„Die Linde in der Forstwirtschaft, in der Apotheke, in der Kunst und Kultur und auch sonstige Nutzungsmöglichkeiten“ wurden im „Lindenhof“ in Stift Zwettl von namhaften Experten präsentiert Besonders beeindruckt waren die fast 70 Besucher von den astreinen und geradschaftigen Linden, welche beim Waldspaziergang vor dem Infoteil im Pfarramt besichtigt werden konnten.

Zwettler Vocalisten sorgten für musikalische Umrahmung

„Am Brunnen vor dem Tore...“ – dieses Lied und die Gedanken dazu bildeten die richtige Einstimmung für den Theorieteil – vorgetragen von Hermine Hackl (Waldcampus Österreich) und den Zwettler Vocalisten unter der Leitung von Joachim Adolf.

Experten luden zu Vorträgen

„Die Linde ist die Apotheke Gottes“ – so Brigitte Traxler von der Kuenringer-Apotheke Zwettl, sie empfiehlt beispielsweise ein Lindenblütenbad als Beruhigung für Säuglinge. Weiters sprach Alfred Steinmetz von der Wildnisschule Wildcamp in Stratzing bei Krems über Lindenbast als seit Jahrtausenden bekanntes Material für Seile, Matten oder Schuhe. Besonders die Winterlinde wäre für das Waldviertel als Mischbaum und „dienende Baumart“ bestens geeignet, so Silvio Schüler vom Bundesforschungszentrum für Wald und Karl Schuster von der Landwirtschaftskammer Niederösterreich. Moderator Herbert Grulich hob die Relevanz von Informationen über Verwendungsmöglichkeiten des Lindenbaums hervor.