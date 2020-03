OTTENSCHLAG. Am 2. März 2020 erlebten die Schüler der Landwirtschaftlichen Fachschule Ottenschlag einen Exklusiv-Grill-Workshop mit Doppel-Grill-Staatsmeister Adi Matzek. In seiner Grillschule in Maria Dreieichen wurden dabei spannende Inputs in Theorie und Praxis umgesetzt. Besonders ansprechend für die Jugendlichen war das Zubereiten eines Vier-Gänge-Grillmenüs in höchster Qualität und Optik.