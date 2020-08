GÖPFRITZ AN DER WILD. Die Marktgemeinde Göpfritz an der Wild liegt im Herzen des Waldviertels, etwa 20 Kilometer nordöstlich der Bezirkshauptstadt Zwettl. Die Fläche der Kommune umfasst rund 60 Quadratkilometer, etwa 22 davon sind bewaldet.

Die Wild ist ein Waldgebiet nördlich des Truppenübungsplatzes Allentsteig.

Göpfritz liegt an der Waldviertler Straße B2, an der Franz-Josefs-Bahn und am insgesamt 111 Kilometer langen Radweg Thayarunde.

Wir haben die Bürgermeisterin zum großen Interview getroffen.

BEZIRKSBLÄTTER: Die Anbindung von Göpfritz an der Wild mit der Bundesstraße und der Bahn lässt die Gemeinde derzeit wahrlich aufblühen. Wie schlägt sich das bei Ihnen im Gemeindeamt nieder?

SILVIA RIEDL-WEIXLBRAUN: "Eine meiner ersten Amtshandlungen nach meiner Bestellung zur Bürgermeisterin war, ein Betriebsgebiet aufzuschließen und dieses vor etwaigen Hochwasserereignissen zu schützen. Beides haben wir mittlerweile umgesetzt und erzeugt reges Interesse in der Unternehmerwelt."

Auf welche Themen legen Sie nun – nach Ihrem großen Wahlerfolg bei den letzten Gemeinderatswahlen – Ihr Hauptaugenmerk?

"Ich hatte rund ein Jahr Zeit mit vielen persönlichen Kontakten im Vorjahr für dieses großartige Wahlergebnis für die ÖVP Göpfritz an der Wild zu sorgen. Dank einer rasch durchgeführten konstituierenden Sitzung haben wir es auch geschafft, den Corona-Lockdown und die ganzen Folgen gut zu meistern. Für mich hat diese Zeit eindeutig gezeigt, wie wichtig es ist, Nahversorgung und Direktvermarkter im Ort zu haben."

Und auch der Umstand, dass in jedem Haus Glasfaser vorhanden ist, hat den Bewohnern vermutlich sehr gut ins Konzept gepasst?

"Ganz bestimmt. Das ist nicht nur den Bewohnern und somit Arbeitnehmern hinsichtlich Homeoffice zugute gekommen, sondern eben auch den Arbeitgebern. Und hier hat nicht zuletzt dieser Umstand für eine wahre Sogwirkung gesorgt. Wir haben extreme Nachfrage nach Baugründen, sodass wir derzeit bereits wieder am Umwidmen und Aufschließen sind."

Für Nachwuchs beziehungsweise Zuzug ist in Göpfritz an der Wild also gesorgt?

"Ja. Unsere Bauplätze sind derzeit nahezu alle vergriffen. Wir haben einen lebendigen Ortskern mit rund 1.500 Bewegungen täglich. Und wir wollen in Zukunft die Bahn noch stärker nutzen und für uns gewinnen."

Wie soll das aussehen?

"Wir treten stark dafür ein, dass die Bahnverbindungen noch attraktiver und schneller werden. Außerdem wollen wir von der Gemeinde Österreich-Tickets ankaufen und diese dann als Service unseren Bürgern zu einem kostengünstigen Tarif verleihen."

All diese Themen schreien ja quasi nach Touristen. Was tut sich auf diesem Sektor?

"Wir erleben derzeit einen wahren Radboom. Mit der Nutzung und Auslastung unserer Themen-Radwege dürfen wir gerade in diesem Jahr sehr zufrieden sein. Man merkt auch hier die insgesamt sehr positive Entwicklung, obgleich es noch zusätzliche Unterkünfte und Gastwirte in der Gemeinde und entlang der Radwege bräuchte. Als Gemeinde bieten wir auch E-Bikes zum Verleih an."

Was ist Ihre Vision für die Gemeinde?

"Ich möchte den Leuten die besten Möglichkeiten bieten, um hier zu wohnen, leben und arbeiten."

Zur Sache: Das bietet die Gemeinde Göpfritz/Wild