In Friedersbach kann man ab sofort nicht nur komfortabel nächtigen, sondern auch köstlich frühstücken.

FRIEDERSBACH. Nach einer sehr erfolgreichen Sommersaison 2021 nutzte Karl Schweighofer vom Faulenzerhotel in Friedersbach den heurigen November für Renovierungsarbeiten – sowohl im Hotel als auch Restaurantbereich.

So wurden etwa in der Rekordzeit von 3. bis 27. November 2021 neun Bäder in der Zimmerkategorie A sowie zwei Bäder in Suiten von den Profis des Lagerhauses Zwettl renoviert.

Im gleichen Zeitraum wurde der gesamte Frühstücksraum erneuert – eine fixe Kühlung von der Firma Lugauer installiert und neue Buffetmöbel von der Tischlerei Ledermüller aus Zwettl aufgebaut.

Zusätzlich wurden die teilweise bis zu 60 Jahre alten Parkettböden in der Zirbenstube, im Gastzimmer und im Frühstücks-Buffetraum von Manfred Heiderer auf Hochglanz gebracht. Außerdem wurde im Hochzeitsstüberl ein neuer Teppich verlegt.

Neuer Frühstücks-Buffetraum

Das Frühstücksbuffet im Faulenzerhotel kann um 19,90 Euro auch von Nichthotelgästen gerne genutzt werden. Ab dem Neustart im Jänner erwarten Sie viele regionale Köstlichkeiten, verschiedene Brote vom lokalen Bäcker, Espresso direkt am Buffet, Sekt, regionale Säfte, Eiergerichte und vieles andere mehr.

Das Faulenzer-Frühstück gibt es täglich von 7 bis 11 Uhr. Reservierungen sind unter 02822/775110 unbedingt erforderlich!

Zur Sache:

Für die Renovierung von elf Bädern in Suiten und A-Kategorie-Zimmern, die komplette Neugestaltung des Frühstücksraums sowie die Renovierung von Teppich- und Holzböden im Restaurantbereich wurden folgende regionale Firmen beauftragt:

Raiffeisen Lagerhaus: Fliesen, Installation, Elektro, Zimmerei, Türen;

Tischlerei Ledermüller – Hermann Ledermüller: Möbel Frühstücksraum;

Farben Maurer – Annatsberg – Markus Maurer: Malerarbeiten;

Heimeliges Wohnen – Manfred Heiderer: Böden;

Kühlung Lugauer – Franz Lugauer: Kühlgeräte Frühstücksraum.

Zusätzlich wurde noch eine Elektrotankstelle installiert:

Installation und Stromanbindung: Fa. Wania – Kottes – Mathias Wania;

Tankstelle: EVN – Christoph Grassler.