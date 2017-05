5.000 Schritte-Wanderopening bei traumhaftem Wetter

12.05.2017, 09:36 Uhr

Kraftvoller Workshop

Bei wunderschönem Frühlingswetter fand am Samstag, dem 6.5.2017, mit der Qigong-Lehrerin und Nordic-Walking-Trainerin Grete Stanek, eine Wanderung auf der neuen „tut-gut“ Teich-Strecke in Ottenschlag statt. Die Gruppe führte unter Anleitung von Frau Stanek neben dem Wandern, Qigong-, Atem-, Achtsamkeits- und Mentalübungen an verschiedenen Abschnitten des Rundweges durch. Die Teilnehmer kamen energiegeladen und mit einem Gefühl von Freiheit und Dankbarkeit über die wunderschöne Natur wieder zum Ausgangspunkt zurück. Alle waren sich einig, dass der Nachmittag ein Kraft gebendes Erlebnis war und viel zu schnell vergangen ist.