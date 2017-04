Mit der NÖGKK ans Meer

26.04.2017, 10:18 Uhr

NÖ Gebietskrankenkasse bietet 3 Wochen Erholung für Kinder

ZWETTL. „Megacool“! „Ursuper“! „Voll schön“! … so die Kommentare der rund 200 Kinder, die im Vorjahr auf Kosten der NÖ Gebietskrankenkasse (NÖGKK) zur Erholung drei Wochen nach Italien fahren durften.Die Meereskuraktion findet auch heuer wieder statt. Und zwar für Kinder zwischen acht und zwölf Jahren, die bei der NÖGKK mitversichert sind. Bevorzugt werden Kinder, die an Atemwegs- und Hauterkrankungen leiden. Voraussetzungen sind die Vorlage eines ärztlichen Antrages und eine anschließende ärztliche Bewilligung durch die NÖGKK. Insgesamt werden drei Turnusse abgehalten; ein Aufenthalt dauert drei Wochen.Anträge gibt es bei Kinder- und Lungenfachärztinnen und –ärzten, in den NÖGKK-Service-Centern sowie unter www.noegkk.at. Nähere Infos unter Tel. 050 899-5835.Termine:01.07.2017 – 21.07.201720.07.2017 – 11.08.201710.08.2017 – 30.08.2017