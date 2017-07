Sechs neue Lehrlinge bei Hartl Haus

24.07.2017, 17:10 Uhr

Gleich sechs neue Lehrlinge starten Mitte Juli ihre Ausbildung und damit in ihren neuen beruflichen Lebensabschnitt beim Qualitätsführer im Fertighausbau; gute Erfolge bei Landeslehrlingswettbewerb in Pöchlarn.

ECHSENBACH. Kaum ist die Schule zu Ende, beginnt der Ernst des Lebens. Zu minderst für sechs neue Lehrlinge, die am Montag, 17.7.2017 ihre Lehrzeit bei Hartl Haus in Echsenbach begonnen haben. Insgesamt hat das Unternehmen, das eines der größten Arbeitgeber im Bezirk Zwettl ist, heuer drei neue Fertighausbaulehrlinge und drei Tischlerlehrlinge aufgenommen. Darunter konnte wie bereits im Vorjahr auch wieder eine weibliche Auszubildende begrüßt werden.Gemäß dem hohen Qualitätsbewusstsein und dem Ziel einer höchst möglichen Kundenzufriedenheit, wird bei Hartl Haus natürlich sehr Wert auf die Qualität der Mitarbeiter gelegt. „Es ist keine leichte Aufgabe in Zeiten wie diesen, in denen ein massiver Fachkräftemangel vorherrscht, auch gute Mitarbeiter zu gewinnen, deshalb wird stets nach gut ausgebildeten Spitzenkräften in allen Bereichen Ausschau gehalten bzw. eigene Mitarbeiter entsprechend gut ausgebildet“, so Dir. Peter Suter, Geschäftsführender Gesellschafter Hartl Haus.Hartl Haus Lehrlinge genießen generell innerhalb der Branche einen sehr guten Ruf und können sehr stolz auf Ihre Ausbildung sein. Vor kurzem erst wurden drei Hartl Haus Lehrlinge von der Geschäftsleitung für ihre tolle Leistung bei den Landeslehrlingswettbewerb in der Berufsschule in Pöchlarn beglückwünscht. Bei dem Wettbewerb konnten sich aufgrund ihrer sehr guten Berufschulerfolge zwei Teilnehmer aus dem ersten Lehrjahr und einer aus dem dritten qualifizieren. Gerhard Buchmayer (3. Lehrjahr) erzielte den guten 8. Platz, Lukas Kasper und Manuel Gastinger (beide 1. Lehrjahr) mussten sich einem großen Mitbewerb stellen und konnten den guten 7.Platz sowie einen 9.Platz erreichen. „Für das erste Antreten haben die Lehrlinge eine sehr gute Platzierung erreichen“, freut sich Tischlermeister Franz Bittermann. „Die Lehrlinge haben alle eine positive Erfahrung aus dem Wettbewerb mitgenommen und es ist für sie ein Ansporn, diese Platzierungen im nächsten Jahr zu toppen“, so Bittermann weiter.Derzeit befinden sich bei Hartl Haus 17 Lehrlinge in Ausbildung und in den letzten 25 Jahren wurden mehr als 150 Lehrlinge ausgebildet. Jedes Jahr werden bis zu sechs Lehrlinge bei HARTL HAUS aufgenommen, drei im Fertighausbau und drei in der Tischlerei. Schnuppertage bzw. Schnupperwochen sind in beiden Berufen nach vorheriger Absprache jederzeit möglich, auch bereits für Schüler der 4. Hauptschule.Bei Interesse kann bei Frau Mag. Dr. Brigitte Wögenstein (Personalleitung Hartl Haus) das Infoblatt für Lehrstellenbewerber unter 02849/8332-216 oder brigitte.woegenstein@hartlhaus.at angefordert werden.

Janek Mickl Lehrberuf Fertigteilhausbauer (aus Echsenbach)Dominik Hirtl Lehrberuf Fertigteilhausbauer (aus Scheidldorf)Michael Kohl Lehrberuf Fertigteilhausbauer (aus Schwarzenau)Franziska Weixelberger Lehrberuf Tischlerin (aus Reinsbach)Patrick Tuscher Lehrberuf Tischler (aus Echsenbach)Lukas Eschlmüller Lehrberuf Tischler (aus Groß Gerungs)