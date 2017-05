Statistik: Billige Bauplätze im Bezirk

12.05.2017, 10:09 Uhr

Zwischen 10 und 20 Euro muss man für ein Grundstück im Bezirk Zwettl berappen – Ausnahme ist die Stadt Zwettl.

BEZIRK ZWETTL (bs). Im Waldviertel werden Bau-Grundstücke im Vergleich zum Rest des Landes zu sehr günstigen Konditionen angeboten (siehe zur Sache).Ein genauerer Blick in die Zahlen des GEWINN zeigt, dass sich die Preise in den Gemeinden des Bezirkes Zwettl in vielen Orten zwischen 10 und 20 Euro pro Quadratmeter bewegen.Vereinzelt gibt es sogar Angebote unter 10 Euro, wie etwa in Göpfritz an der Wild. Dort verfolgt der Bürgermeister ein ganz klares Ziel: "Um einer Abwanderung entgegenzuwirken, werden die Bauplätze günstig angeboten", heißt es aus dem Gemeindebüro. Und diese Maßnahme gibt den Polit-Verantwortlichen in der Gemeinde Göpfritz an der Wild recht. Sie hatten zuletzt als eine von wenigen Kommunen keinen Einwohnerrückgang zu beklagen.

Zwettl als Hotspot

Günstige Betriebsgrundstücke

Als Hotspot in Sachen Grundstückspreise im Bezirk Zwettl gilt die Stadtgemeinde Zwettl. Hier gibt es zwar Baugründe ab 7,50 Euro – jedoch werden diese in Top-Lagen um bis zu 130 Euro angeboten. Von Seiten der Stadtgemeinde Zwettl heißt es dazu: "Die große Preisdifferenz ist darauf zurückzuführen, dass in den Ortschaften außerhalb des Zwettler Stadtgebietes die Grundstückspreise wesentlich günstiger sind, als in zentraler Lage in der Stadt Zwettl, wo sich die Preise zwischen 100 und 130 Euro bewegen. Da die Grundstücke aber überwiegend von Privatpersonen angeboten werden, hat die Stadtgemeinde Zwettl natürlich auch keinen Einfluss auf die Preisgestaltung."Im Gegensatz dazu bietet die Stadtgemeinde Zwettl Bauplätze in der Katastralgemeinde Eschabruck zum Preis von 9,50 Euro und in der Katastralgemeinde Niederneustift zum Preis von 7,50 Euro an. Für Betriebe sind im neuen Betriebsgebiet in Zwettl Betriebsgrundstücke zum Preis von 35 bis 42 Euro erschwinglich.Allentsteig 10-25Altmelon 10-11Arbesbach 16-18Bad Traunstein 10-20Bärnkopf 15-21Echsenbach 13-17Göpfritz/Wild 8Grafenschlag 13-18Groß Gerungs 6-20Großgöttfritz 15-18Gutenbrunn 15-18Kirchschlag 12-17Kottes-Purk 17-19Langschlag 16-22Martinsberg 17-24Ottenschlag 18-20Pölla 9-10Rappottenstein 17-21Sallingberg 14Schönbach 11Schwarzenau 11-16Schweiggers 21-29Waldhausen 8-10Zwettl 30-130