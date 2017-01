Wann und wo Amstettner künftig gratis parken

28.01.2017, 09:06 Uhr

An Einkaufssamstagen können Amstettner künftig gratis parken. Beschluss sorgte für heftige Diskussionen.

Gratis Parken ermöglicht

STADT AMSTETTEN. Um mehr Kunden in die Amstettner Innenstadt zu locken, führen die innerstädtischen Kaufleute "Einkaufssamstage" ein. Jeden ersten Samstag im Monat soll so die Kundenfrequenz erhöht werden.Um die Kaufmannschaft in ihrem Anliegen zu unterstützen, wurde nun im Gemeinderat beschlossen, das Gratisparken in den gebührenpflichtigen Kurzparkzonen an den "Einkaufssamstagen" sowie Adventsamstagen zu ermöglichen. Zusätzlich wurde in diesen Zonen die maximale Parkdauer von 180 Minuten auf 120 Minuten reduziert.

Die richtige Richtung

Verzögerung beim Beschluss

SPÖ und ÖVP gegen FPÖ

FPÖ stimmt gegen alles

Im Herbst soll über die Weiterführung der neuen Regelung, die ab März gültig ist, entschieden werden, so Bürgermeisterin Ursula Puchebner (SPÖ).Es sei ein Schritt in die richtige Richtung, zeigt sich auf Nachfrage der BEZIRKSBLÄTTER etwa auch Innenstadtkaufmann Franz Theuer – einer der federführenden Kräfte bei der Einführung der Einkaufssamstage – erfreut.Bereits im Dezember hätte dieser "Grundsatzbeschluss" verabschiedet werden sollen. Aufgrund mangelnder Ausarbeitung der zuständigen Verkehrsstadträtin Brigitte Kashofer (FPÖ) wurde dieser allerdings auf die Gemeinderatssitzung im Jänner verschoben.Dort zeichnete sich zum zweiten Mal ein ähnliches Bild ab, sodass auch dieser Antrag abgelehnt und stattdessen ein kurzfristig von SPÖ und ÖVP formulierter Antrag zur Abstimmung kommen musste. "Wir wollen verstehen, über was wir heute abstimmen", so Vizebürgermeister Michael Wiesner (SPÖ) in Richtung Kashofer.Waren sich alle bei der Aufhebung der Gebühren einig, stieß die maximale Parkdauer auf Widerstand der FPÖ. Eine Kürzung um 60 Minuten sei eine "Schikane" für die Autofahrer und eben nicht im Sinne der Kaufmannschaft, so Kashofer.Die Vereinheitlichung sei eine Vereinfachung für die Parker, auch in Hinblick auf die notwendige Beschilderung, es erhöhe die "Fluktuation" und verhindere das "Dauerparken", argumentierten SPÖ und ÖVP dagegen.Nur etwa fünf Prozent würden drei Stunden nutzen, erklärt Dieter Funke (ÖVP). Für längeres Parken gebe es die beschrankten Parkplätze, verwies Markus Brandstetter (ÖVP) etwa auch auf ein dort laufendes Pilotprojekt, das dort eine Stunde gratis Parken ermöglicht."Die Nutzer sollen sich auch auskennen", so der für die Finanzen zuständige Michael Wiesner (SPÖ), der Einnahmenausfall für die Stadt sei "überschaubar und vertretbar". Es sei der richtige Weg im Sinne der Kaufmannschaft, so Wirtschaftsstadtrat Laurentius Palmetzhofer (SPÖ)."Noch mal besprechen", wollte daraufhin die FPÖ ihre Position und beantragte eine Sitzungsunterbrechung. Schlussendlich wurde der von SPÖ und ÖVP formulierte Antrag ohne die Stimmen der FPÖ angenommen, welche in weiterer Folge auch gegen die zuvor selbst geforderte Gebührenbefreiung stimmte.