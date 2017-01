Amstettner Verkehrskonzept wird evaluiert: Scharfe Kritik an Verkehrstadträtin

28.01.2017, 09:04 Uhr

"Wenn die Vergabe zeitgerecht erfolgt worden wäre", so Vizebürgermeister Dieter Funke (ÖVP) während der Gemeinderatssitzung in Richtung Verkehrsstadträtin Brigitte Kashofer (FPÖ), würden vielleicht schon Ergebnisse vorliegen, auf deren Grundlage man weiterarbeiten könnte.

Eine um ein paar Monate frühere Auftragserteilung hätte nicht viel geändert, verteidigt sich Kashofer. Es sei "keine Eile notwendig", da auch "keine Gefahr im Verzug ist", so die Verkehrsstadträtin."Sie haben gesagt, wir erwarten die Ergebnisse", meinte Bürgermeisterin Ursula Puchebner (SPÖ) zur Verkehrsstadträtin. "Auch welche Ergebnisse Sie gewartet haben, weiß ich nicht." Das dieser Beschluss jetzt erst fällt, liege in der Verantwortung Kashofers, so die Bürgermeisterin.