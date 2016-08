Chaos - Kuchl

27.08.2016, 04:10 Uhr

Aber bevors so weit is.... haum ma nu a wengal wos zum tuan.Bevor´s mit der Tortendeko los gaunga is... hot der Daniel nu oa Bild Mocha müssen...Einiges Deko Materieal mit Marzipan hob i braucht. Denn in den nächsten Tagen san wieda mal einige Torten fällig. Und do haum sich die Zwoa sofort bereit erklärt , dass sie die Deko modellieren . Mah des wor echt a super Geste. Daweil hob i a dringendes Modell an Torte fertig Mocha können... Grins. Die Kuchl hot natürlich a danoch ausgschaut. Aber ma braucht jo net kloanlich sein.... geht jo wieda zum putzen... Lach.Mittogessen san ma zum Edi gaunga... weil fürs kocha woa koa Zeit nimma. Danach hot des Essen jo wieda irgendwie verarbeitet werden müssen, deshalb hot der Spielplotz herholt´n müssen.Am späten Nochmittog haum ma wieda Abschied nehma müssen... Weil i jo Wochenend-dienst hob.Aber - ma siacht sich jo bold wieda...und für Spaß is a nu genug Zeit für uns.Es wor´n echt tolle Tage.Daunkschän für so a tolle Familie