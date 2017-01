10 Jahre" Zellermusi " mit Unterhaltungsabend in Rohrbach am Kulm gefeiert

15.01.2017, 15:59 Uhr

Der malerische Ort Rohrbach am Kulm stand ganz im Mittelpunkt der steirischen Unterhaltungsmusikkultur. Denn es fand die Veranstaltung " 10 Jahre Zellermusi " statt, zu der zahlreiche begeisterte Fans und Freunde der volkstümlichen Unterhaltung aus allen Teilen der Steiermark , oder sogar aus Ungarn nach Rohrbach pilgerten, um steirische Festkultur zu erleben

Ein besonderes musikalisches Jubiläum feierten am letzten Samstagabend die erfolgreichen Musiker der heimischen Gruppe „ Zellermusi „ in der Kulmlandhalle Rohrbach am Kulm .Bereits seit 10 Jahren gibt es diese volkstümliche Formation und sind weit über die Grenzen Steiermark hinaus bekannt.Die „ Zellermusi „ sind ein Garant für Stimmung Show und guter Laune, Immerhin haben die drei Volksmusiker unzählige Auftritte bei Familienfeiern, Frühschoppen auf verschiedenen Bühnen pro Jahr.Zu ihren Jubiläum kamen unter andern die Musikkollegen von „ Die jungen Steirerländer „ , „ Schneiderwirt Trio „ , „ Die Pagger Buam „, sowie die Nachwuchsmusikanten der Musikschule Christan Wagner aus Birkfeld, die ,die zahlreichen begeisterten Musikfreunde und Fans der echten und volkstümlichen Musik so richtig einheizten.Im Zuge dieser gutbesuchten Veranstaltung wurde auch der 70. Geburtstag von Musikant Hans Pfeifer von der „ Zellermusi „ gefeiert. Ausserdem stellten sich neben den zahlreichen Fans, wie die „Mariazellgeher „unter Promotor Karl Allmer , auch die Freiwillige Feuerwehr Rohrbach am Kulm unter ihren Hauptbrandinspektor Walter Kahlbacher ,als Gratulanten bei der „ Zellermusi „ mit Ehrengeschenken ein.Für die nötige Moderation dieser mehrstündigen Veranstaltung sorgte Erich Hafner aus Gersdorf an der Feistritz.Jedenfalls war dieses musikalische Spektakel ein Erfolg für den Ort Rohrbach am Kulm , den mit dieser Mega- Veranstaltung , wie Gast und Bürgermeister Herbert Baier anmerkt, wurde eine tolle und unbezahlbare Werbung für die Markgemeinde Pischelsdorf , durch den Organisator der Veranstaltung ,der örtlichen Feuerwehr Rohrbach am Kulm in der Kulmlandgemeinde geleistet.