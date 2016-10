Intensives Einsatzwochenende für die FF Pinggau

06.10.2016, 13:26 Uhr

Am Freitag wurde die FF Pinggau mittels Funksirene zu einem PKW-Brand gerufen. Der Wagen stand im Bereich des Motorraums in Vollbrand, konnte aber unter Einsatz des COBRA Schauminjektors rasch gelöscht werden.Am Samstag kam es auf der LB54 direkt vor dem Feuerwehrhaus zu einer Kollision zwischen einem PKW und einem Motorrad. Der Biker landete schwer verletzt auf der Böschung. Beide Wracks wurden mittels WLF-K geborgen.Letztendlich prallte am Sonntagnachmittag ein PKW auf der A2 gegen die Betonleitwand und blockierte die 2. Fahrspur. Auch dieses Fahrzeug wurde geborgen und sicher verwahrt.Insgesamt waren bei diesen vier Einsätzen 58 Mann mit 110 Mannstunden im Einsatz. Zusätzlich standen 24 Mann in Bereitschaft.Bericht und Fotos: FF Pinggau