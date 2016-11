Goldenes Flipchart für Seminarhotel Retter

24.11.2016, 17:22 Uhr

Der Vorzeigebetrieb in Pöllauberg wurde zum 14. Mal in Folge beliebtestes Seminarhotel.

LINZ/PÖLLAUBERG .Bei einer Galaveranstaltung in Linz wurden heuer die beliebtesten Seminarhotels Österreichs vor den Vorhang gebeten. Grundlage des Rankings sind die Bewertungen im MICEadvisor, jener Bewertungsplattform, in die das Feedback von Trainern und Seminarveranstaltern einfließt. Und dabei durfte sich das Seminarhotel und Biorestaurant Retter in Pöllauberg bereits zum 14. Mal in Folge über den Titel beliebtestes Seminarhotel Österreichs und damit über das „Goldene Flipchart 2016“ freuen. Und damit mit fast unglaublichen 99,83 Prozent Gesamt-Kundenzufriedenheit.Auch steiermarkweit führt das Hotel in Pöllauberg die Liste der beliebtesten Betriebe an; und das bereits zum 20. Mal in Folge. Unter den Gratulanten waren auch LAbg. Hubert Lang und der Pöllauberger Gemeindevorstand mit Bgm. Johann Weiglhofer, Vzbgm. Karl Käfer und Gemeindekassier Willibald Paar. „Als Mitverantwortlicher für die Regionalentwicklung bin ich stolz, einen Betrieb wie das Seminarhotel Retter in der Region zu haben und gratulierte herzlich zu den Erfolgen“, so LAbg. Hubert Lang.