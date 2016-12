Eine kurze Runde über den Kofel

03.12.2016, 08:44 Uhr

Jetzt, Anfang Dezember, sieht die Tiroler Landschaft nicht nur im Tal immer noch recht herbstlich aus. Bis ziemlich weit hinauf präsentiert sich die Natur in wenig winterlichen Braun- und Grüntönen.Der Winter dagegen hat es sich hoch oben auf den Bergen gemütlich eingerichtet und macht zumindest dieser Tage keine Anstalten, sich in tiefere Lagen zu wagen.Um ihn also aus der Nähe zu sehen, muss man schon selbst in die Höhe steigen.

Für nur einen Blick auf ein bisschen echten sowie reichlich Kunstschnee und eine kurze Runde eignet sich dazu von Innsbruck aus der Patscherkofel.Da kann man auch erst am Nachmittag hinaufwandern ohne dann beim Abstieg in die Dunkelheit zu kommen.Außerdem lassen sich neben Schnee auch mehrere prachtvoll vereiste Bäche und viele schöne Aussichten bewundern.Eine ideale Möglichkeit also, um in nur wenigen Stunden einen abwechslungsreichen Ausflug zu genießen.