Shiatsu Tage Innsbruck - Aus dem Bauch heraus

YOKO-Yogakollektiv , Bachlechnerstraße 46/1 , 6020 Innsbruck AT

Im Rahmen der Shiatsu Tage finden am Fr 14. Oktober folgende Veranstaltungen statt:



09 - 9:50 Uhr Meridiane und Yoga. Kurs mit Ursula Sparawetz

10:00 - 11:30 Uhr Bauch-Hirn-Achse, was ist Bauchhypnose? WS mit Cordula Schideck



15:00 - 16:15 Uhr Natürliche Hausapotheke für den Darm. WS mit Irene Stary

16:30 - 17:45 Uhr Shiatsu für Hara und Nacken. WS mit Radha Maria Wallner



18:00 - 19:30 Uhr GAPS, Gut and Psychology Syndrom, besteht ein Zusammenhang zwischen Darmflora und psychischem Befinden? Ein Vortrag mit Johanna Moser

19:45 - 21:00 Uhr Die Stärkung des Bauchhirns mit psychoinformativen Techniken. Vortrag mit Susanne Wagner



Information unter www.shiatsu-praktiker-tirol.at