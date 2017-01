TV-Kampagne gegen illegalen Welpenhandel gestartet

09.01.2017, 09:16 Uhr

Tierfreude.org und tieranzeigen.at haben eine Initiative zur Aufklärung und Bewusstseinsbildung ins Leben gerufen. Es soll auf die Problematik des illegalen Welpenhandels aufmerksam gemacht werden.

Welpen aus illegalem Hundehandel

Kauf nur bei eingetragenen Züchtern

Der Verein Tierfreude - www.tieranzeigen.at

Aktuell boomt der illegale Handel mit Welpen wieder. Diese jungen Hunde sind zwar häufig günstig in der Anschaffung, allerdings fallen häufig hohe Tierarztkosten an. Die Tiere sind in vielen Fällen krank. Um auf die Problematik des Kaufs dieser Hunde aufmerksam zu machen, hat der Verein Tierfreunde eine Fernseh-Kampagne gestartet.Der Kauf von Welpen über illegale Quellen birgt verschiedene Probleme. Die jungen Hunde sind zwar meist günstiger als beim Kauf bei eingetragenen Züchtern. Allerdings weiß man nicht, woher diese Welpen stammen. Meist werden sie schon sehr früh - um die 9. Lebenswoche - von ihren Müttern getrennt. Über die Haltung dieser jungen Hunde ist nichts bekannt. Die Impfpässe haben meist gefälschte Einträge. Neun von zehn dieser Tiere leiden unter schweren Erkrankungen. Man spart daher zwar beim Kauf des Tieres, muss aber danach mit hohe Kosten für Tierärzte oder Tierkliniken rechnen. Oft sterben in Folge die jungen Hunde qualvoll an ihren Erkrankungen.In Österreich müssen Hundeverkäufer bzw. Züchter eingetragen sein. Das heißt sie müssen beispielsweise eine behördliche Zuchtbestätigung nachweisen können. Deutsche Züchter, die in Österreich Hunde verkaufen, müssen eine Vereinszugehörigkeit nachweisen können. Dies gilt auch für den Online-Verkauf von Hundewelpen.Allerdings können Hunde auch ohne Gewinnabsicht gegen eine Aufwandsentschädigung im Internet verkauft werden. Hier reicht im Normalfall ein Identitätscheck aus.Die Hauptaufgabe des Vereins Tierfreude ist der Tierschutz. Gemeinsam mit www.tieranzeigen.at soll beispielsweise die Online Tiervermittlung verbessert werden. Sie setzen sich dafür ein, dass die Sicherheit für die Tiere, der Schutz der Käufer und Verkäufer verbessert werden und dass Gesetze beim Kauf und Verkauf junger Hunde eingehalten werden.