Gute Integration von Asylberechtigten in Tirol

17.01.2017, 13:54 Uhr

In Tirol greifen die Integrationsmaßnahmen für Menschen auf der Flucht - das zeigen die Zahlen des AMS und das Ergebnis von SOS-Mitmensch.

Gute Integration von Asylberchetigten in Tirol

Deutschkurse und Qualifizierungsmaßnahmen

TIROL. Mitte Jänner veröffentlichte SOS-Mitmensch einen Bericht über das Deutschkursangebot für Asylsuchende In Österreich. Tirol hat österreichweit das beste Angebot.Dass Integration in Tirol funktioniert, zeigen die jüngsten Zahlen des AMS. Rund die Hälfte der Asylberechtigten konnte bereits in den Arbeitsmarkt integriert werden, so Sozial- und Integrationslandesrätin Christine Baur und Arbeitslandesrat Johannes Tratter. Dies sei das Ergebnis des guten Deutschkurs-Angebots und verschiedener Qualifizierungsmaßnahmen in Tirol. „Zahlreiche Angebote, darunter ein engmaschiges Netz an Deutschkursen, erleichtern es den Menschen auf der Flucht, bei uns Fuß zu fassen und sich Perspektiven und eine Zukunft zu erarbeiten“, so Christine Baur.Neben dem guten Angebot an Deutschkursen gibt es zahlreiche Integrations- und Qualifizierungsmaßnahmen. Diese sind die Grundlage für ein eigenständiges und selbstverantwortliches Leben, so Johannes Tratter. Eines dieser Projekte ist „MyKey – Leben und Arbeiten in Tirol“ für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Neben dieser Integrationsmaßnahme gibt es den Tiroler IntegrationsKompass (TIK). Dieser bietet schon während des Asylverfahrens eine Orientierungshilfe über die verschiedensten Angebote. Weiters listet er alle Kurse, an denen AsylwerberInnen teilgenommen haben. Er gibt aber auch Auskunft über Schulbildung, Ausbildung, Studium oder ob einer Arbeit nachgegangen wurde.