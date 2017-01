Landesüblicher Empfang bei der Angelobung Van der Bellens

26.01.2017, 13:40 Uhr

Landeshauptmann Günther Platter und LHStvin Ingrid Felipe gratulieren Alexander Van der Bellen zur Angelobung. Die Tiroler Schützen, zahlreiche Tiroler Musikkapeööen und Traditionsverbände waren bei der Angelobung dabei.

TIROL. Das Land Tirol bereitet Alexander Van der Bellen nach der Angelobung den Landesüblichen Empfang Tirols. Dies sei ein besonderes Zeichen der Wertschätzung Tirols, so Landeshauptmann Günther Platter.Am 26. Jänner fand in Wien die Angelobung Alexander Van der Bellens statt. Er ist der neunte Bundespräsident der zweiten Republik. Er wurde durch die Bundesversammlung im Historischen Sitzungssaal angelobt. Nach dem militärischen Festakt und der großen Flaggenparade des Bundesheeres am Heldenplatz in Wien fand noch der in Tirol Landesübliche Empfang mit den Schützen und Musikkapellen statt. „Tirol kommt heute eine besondere Ehre zu teil: Als Heimatland von Alexander Van der Bellen ist es uns ein besonderes Anliegen, unserem neuen Staatsoberhaupt diese Wertschätzung zu erweisen“, so Tirols Landeshauptmann Günther Platter.„Ich wünsche Alexander Van der Bellen Stärke, Zuversicht und eine gute Hand für die verantwortungsvolle Aufgabe im Amt des Bundespräsidenten. Wir stehen für eine gute Zusammenarbeit, welche auch Südtirol miteinschließt, zur Verfügung“, bekräftigte LH Platter beim heutigen Festakt. „Wir leben in einer herausfordernden Zeit, in der es wichtig ist, die Menschen zusammenzuführen, das Miteinander zu stärken und das Verbindende vor das Trennende zu stellen: Gemeinsame und zukunftsorientierte Bemühungen im Sinne unseres Lebensraumes, den wir in Frieden, Freiheit und Solidarität gestalten und weiterentwickeln wollen, sowie Entscheidungen geleitet von gemeinschaftlichen Werten und Normen, die unser Land stärken.“Auch LHStvin Ingrid Felipe blickt der Amtszeit Van der Bellens sehr optimistisch entgegen: „Ich freue mich sehr, dass wir Bundespräsidenten mit offenen Augen für die Welt haben, einen Brückenbauer und einen verbindlichen Staatsmann, dem wir vertrauen können. Alexander Van der Bellen wird unser vielfältiges und verbindendes Österreich optimal repräsentieren.“Angeführt wurden die Formationen – stellvertretend für die Bundesländer Österreichs – durch den Landeskommandanten der Tiroler Schützen, Fritz Tiefenthaler, der Bundesstandarte des Bundes der Tiroler Schützenkompanien, gefolgt von der Musikkapelle Kaunertal unter der Leitung von Kapellmeister Daniel Eckhart. Die Ehrenkompanie wurde von der Schützenkompanie Kaunertal unter Hauptmann Franz Schmid mit einer Abordnung der Schützenkompanie Kaunerberg gestellt. Den Abschluss bildeten zahlreiche Fahnenabordnungen der Tiroler Traditionsverbände unter dem Kommando von Viertelkommandant Major Fritz Gastl. Zu Ehren des Höchstanwesenden wurde eine Ehrensalve als Friedenssymbol abgefeuert.