Auf 250 Kilometern im Einsatz

24.01.2017, 13:18 Uhr

Starke Wochen liegen hinter den Winterdienst-Mitarbeitern der Straßenmeisterei.



Vernunft ist gefragt

BEZIRK (sta). 22 der 23 Gemeinden im Bezirk betreut die Staßenmeisterei Kirchdorf. Mit 51 Mitarbeitern ist sie die größte der 31 Straßenmeistereien in Oberösterreich. Die 28 Winterdienst-Mitarbeiter haben in der kalten Jahreszeit alle Hände voll zu tun. Mehr als 1,8 Millionen Quadratkilometer Fläche und rund 250 Straßenkilometer umfasst das Einsatzgebiet. "Das Gebiet ist doch sehr groß, daher haben wir auch einen Stützpunkt in Windischgarsten, wo ein Fahrer samt Fahrzeug stationiert ist", sagt der Kirchdorfer Dienststellenleiter Raffael Gittmaier. "Die Schneefälle waren heuer bisher um einiges mehr als in den vergangenen Jahren. Wir sind vom Pyhrnpass bis nach Strienzing in der Gemeinde Wartberg für alle Landes- und Bundesstraßen zuständig. Bei starkem Schneefall sind unsere Mitarbeiter mit sieben Schneeräumfahrzeugen rund um die Uhr im Einsatz. Oftmals ist es eine Sisyphusarbeit."Gittmaier weiter: "Es ist nicht einfach. Die Umlaufzeit unserer Fahrzeuge beträgt drei bis dreieinhalb Stunden. Da kann in der Zwischenzeit wieder einiges an Schnee dazukommen. Auch wenn sich die Beschwerden in Grenzen halten, ich verstehe die Kritik mancher Leute nicht. Wir tun, was wir können, aber der Winterdienst kann keine sommerlichen Fahrverhältnisse herstellen. Ich appelliere an die Vernunft der Autolenker. Man lernt schon in der Fahrschule, dass man die Geschwindigkeit den Verhältnissen anpassen muss."Generell gilt: Ist das Wetter schlecht, wird ausgefahren. Vier Winterdienst-Koordinatoren haben die Situation im Bezirk ständig im Auge. "Acht der etwa 100 Glätte-Frühwarnmessstellen in Oberösterreich befinden sich im Bezirk Kirchdorf", sagt Raffael Gittmaier. "Mit einer Sonde wird die Fahrbahntemperatur gemessen. Gemeinsam mit Kameras und den Daten der Austro Control sind unsere vier Koordinatoren immer bestens über die aktuellen Verhältnisse auf den Straßen informiert."2000 Tonnen Streusalz haben die Räumfahrzeuge bis jetzt schon im Bezirk verteilt. Im Vergleich dazu: Im vergangenen Winter benötigte man insgesamt 2600 Tonnen.

250 Straßenkilometer: So viel umfasst das Einsatzgebiet der Straßenmeisterei Kirchdorf. 50.000 Liter Diesel wurden an Treibstoff im bisherigen Winter verfahren. 2000 Tonnen Streusalz hat die Straßenmeisterei Kirchdorf in diesem Winter bereits verbraucht. Sieben Fahrzeuge stehen von der Straßenmeisterei für den Winterdienst zur Verfügung. Sieben weitere Fahrzeuge von Gemeinden oder Privatpersonen sind zusätzlich für die Staßenmeisterei im Einsatz.Rund 6.000 Kilometer beträgt das Landesstraßennetz in Oberösterreich. 31 Straßenmeistereien, davon mit Kirchdorf und Kremsmünster zwei im Bezirk, haben als Hauptaufgabe die Erhaltung und Betreuung dieses Straßennetzes. Doch nicht nur der im Moment äußerst präsente Winterdienst gehört zum Aufgabenbereich der Männer in Orange. Ausbau und Instandhaltung von Landesstraßen, Grünflächenpflege und die Erhaltung der Nebenanlagen werden ebenfalls von den 960 handwerklichen Mitarbeitern im Land ob der Enns durchgeführt. Auch die Straßensicherheit obliegt den Straßenmeistereien. Für diese Fülle an Aufgaben stehen in Oberösterreich 89 Lastkraftwagen, 57 Unimog- und 75 Streckendienstfahrzeuge im Einsatz.Die Straßenmeistereien sind für das höherrangige Straßennetz zuständig. Gemeindestraßen und Güterwege fallen in die Verantwortung der jeweiligen Gemeinde und werden in der Regel von Privaten – meist Landwirten – wintersicher gemacht.