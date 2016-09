Für Pendler wird's einfacher

28.09.2016, 11:46 Uhr

Mehrere bessere Anbindungen für den Bezirk im ÖBB-Nahverkehr; Bahnhof Wörgl als Taktknoten.

BEZIRK KITZBÜHEL/TIROL (niko). Der neue Nahverkehrsfahrplan auf der Schiene (ab 11. Dez.) bringt vor allem für Pendler einige Verbesserungen – nicht zuletzt im Bezirk Kitzbühel.Der Wörgler Hauptbahnhof wird durch den einheitlichen Halt aller Railjet-Züge in beide Richtungen zum Taktknoten. Insgesamt werden die Halte des Railjets in Wörgl auf 32 Halte nahezu verdoppelt. Das heißt, dass die Nahverkehrszüge aus dem Brixental an die Fernverkehrszüge in Wörgl angebunden werden. Dadurch ergeben sich für die Kunden attraktive kurze Umsteigeverbindungen aus dem Brixental von und nach Innsbruck.Der Wunsch der Pendler aus dem Brixental kann mit der Umsetzung des neuen Taktfahrplanes in Verbindung mit den Railjet-Halten in Wörgl nun erfüllt werden. Mit dem neuen Fahrplan wird eine einfachere und schnellere Anbindung aus dem Umland an den Fernverkehr in Wörgl Richtung Westen (Innsbruck, Italien, Zürich und Bregenz) und Richtung Osten (Wien, München) sichergestellt.Der REX ab Wörgl nach Schwarzach St. Veit fährt neu einheitlich zur Minute 52 ab und ist damit für Reisende, die mit dem Railjet aus Innsbruck ankommen (Wörgl an zur Minute 43), sehr gut erreichbar. Auch nach Innsbruck können Kunden bequem vom REX aus dem Brixental der in Wörgl zur Minute 08 ankommt, auf den Railjet der Weststrecke, der im Stundentakt zur Minute 19 abfährt, umsteigen. Diese REX-Verbindungen zwischen Wörgl und Schwarzach sind so getaktet, dass sie sowohl in Schwarzach als auch in Wörgl Anschluss an den Fernverkehr haben. Geänderte Taktzeiten gibt es dadurch auch bei der S-Bahn ab Wörgl in Richtung Hochfilzen, die neu zur Minute 20 (zur geraden Stunde) und zur Minute 22 (zur ungeraden Stunde) abfährt.