Biathleten "zischen" mit Egger

08.12.2016, 12:26 Uhr

Kopfsponsoring von Privatbrauerei bei Landertinger und Hauser

HOCHFILZEN/REITH (niko). Während der Hochfilzener Dominik Landertinger (28) schon seit über einem Jahr von der Egger Privatbrauerei in Form eines Kopfsponsorings unterstützt wird, zählt seit Beginn der laufenden Saison auch Lisa Hauser (22, Reith), zum Portfolio der sportlichen Aushängeschilder der Privatbrauerei. „Dominik und Lisa passen als Markenbotschafter perfekt zu uns: Authentizität, Natürlichkeit und Naturverbundenheit sind Kernwerte bei Egger Bier und werden von Landertinger und Hauser tagtäglich gelebt“, freut sich Bernhard Prosser, GF Marketing und Verkauf der Brauerei Egger. „Wir passen perfekt zusammen, haben wir doch beide unsere Wurzeln in Tirol“, freuen sich auch Landertinger und Hauser.Zum Saisonhighlight, der Biathlon WM vom 8. bis 19. Februar in Hochfilzen, lanciert Egger nun eine große Werbekampagne, die ab Jänner von einem attraktiven Gewinnspiel für die Fans begleitet wird. Nach dem Motto „Zisch mit Egger Zisch zur Biathlon WM nach Hochfilzen!“ können Fans auf der Unternehmenswebseite www.egger-bier.at die Chargenummer der Egger Zisch Dose oder Flasche mit kurzer Begründung, warum man einen der Hauptpreise verdient hat, eingeben. Als Hauptpreis werden 3 x 2 VIP-Packages zur Biathlon WM in Hochfilzen inklusive einer Übernachtung im Hotel Post in St. Johann samt Egger Fanartikel verlost. Abgerundet wird die Kampagne mit Autogrammkarten und Postern.