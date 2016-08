Vom Lehrling zum Chef: Caroline Bichler entschied sich für ihr eigenes Pub

30.08.2016, 14:37 Uhr

Nach Ende ihrer Lehrzeit war Caroline für zwei Wintersaisonen in St. Anton am Arlberg tätig, im Vorjahr in Schladming. "Von dort bin ich zurück nach Hause gekommen und Marko, Max und mein Bruder Christoph haben mir von ihren Plänen mit dem 'Stöffl' erzählt", fährt Caroline fort.Marko Nikolic, Maximilian Karner und Christoph Bichler sind seit Jahren als Craft-Beer-Brauer erfolgreich. Noch im "alten Stöfflbräu" begannen sie mit dem Aufbau ihrer Marke "Bierol". Als das "Stöfflbräu" im Vorjahr schloss, machten sie sich Gedanken, wie es damit weitergehen könnte."Mein Plan wäre gewesen, noch für ein paar Jahre im Ausland zu arbeiten und dann die Stöfflhütte an der Walleralm zu übernehmen", erzählt die Gastronomin, "aber vom Pub war ich sofort begeistert!"

"Kufstein braucht was Neues"

Ab Oktober soll's im "Taproom" losgehen

Zehn Jahre war Caroline alt, als ihr Vater Peter Bichler das "Stöfflbräu" in Schwoich aufgemacht hat – "beinah eine geborene Gastgeberin", scherzt die 22-Jährige. Und sie hat, wie ihre brauenden Mitstreiter, eine Vision: "Kufstein braucht etwas Neues, und das liefern wir", ist sie überzeugt. Deshalb ist das "Stöfflbräu" selbst derzeit auch mehr Baustelle als Gasthaus. Hier wollen Caronline und die "Bierol"-Brauer im Oktober ein "Taproom Restaurant" eröffnen. "In erster Linie wird natürlich das Craft-Beer dabei im Vordergrund stehen", erläutert die künftige Pub-Chefin. Dennoch wird man sich von Seiten der Küche einiges erwarten dürfen: Mit Thomas Moser (26) haben die Schwoicher den aktuellen Sous-Chef von "Sigwarts Tiroler Weinstube" in Brixlegg an der Angel, um ihn zu sich ins "Bierol Taproom Restaurant" holen. Der motivierte Jungkoch bringt Erfahrung auf Hauben - und Gabel -Niveau mit.Am 8. Oktober wollen die jungen Schwoicher ihr Konzept dem ersten Härtetest unterziehen, dann steht die Eröffnungsfeier im "Bierol Taproom Restaurant" an. Bis dahin ist die Baustelle beseitigt und das alte "Stöffl" zeigt sich im neuen Kleid. Zum Einstand gibt's dann nicht nur frisches Craft-Beer, das direkt um's Eck gebraut wird, sondern eine kleine "Küchenverkostung" mit Mosers Pub-passenden Gaumenfreuden und die dazugehörige Musik. Das Akustik-Duo " Jelly & the Goat " und die acht Mann starke unplugged-Combo " the Misantröpics " besorgen den satten Sound für freche Feinschmecker.