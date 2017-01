01.01.2017, 10:30 Uhr

Die Vienna Autoshow zeigt vom 12. bis 15. Jänner 2017 40 Automarken und 400 Neuwagenmodelle.

Ö. "Auf der größten Publikumsmesse in Österreich gibt es alles zu sehen, was der Automobilmarkt derzeit zu bieten hat", weiß Günther Kerle, Sprecher der österreichischen Automobilimporteure: "Von der Kompaktklasse bis zur Luxuslimousine, SUV und Pick-up – es ist für jeden etwas dabei."Neu, neuer, WeltpremiereZu den zahlreichen Österreich-Premieren auf der Vienna Autoshow zählen Audi Q5 und A5 Sportback, Citroën C3 und C4 Picasso, Kia Rio, Land Rover Discovery, Nissan Micra, Peugeot 5008, Suzuki Ignis und Toyota C-HR. Der neue Ford Kuga begeht mit der Vienna Autoshow seine Markteinführung in Österreich.

Seine Europapremiere in Wien feiert der neue 5er von BMW, der im Februar auf den Markt kommen wird. Mit dem neuen Seat Leon und dem überarbeiteten Skoda Octavia präsentiert die größte österreichische Automesse auch zwei Weltpremieren.Ausblick in die ZukunftMit der Top-Variante des Re-nault ZOE ist ein E-Fahrzeug mit 400 Kilometer Reichweite zu sehen. Mit dem Countryman wird der erste MINI mit Plug-in-Hybrid-Antrieb präsentiert. Die Vienna Autoshow zeigt auch Studien und Konzepte wie das Opel GT Concept oder die VW-Studie I.D.Sportfans werden Modelle wie der Honda NSX, Mercedes-AMG GT Roadster und SL 63, Jaguar F-Type SVR sowie der neue Porsche Panamera ansprechen.