Albenbad Grins wird vermarktet

18.01.2017, 10:40 Uhr

RegioL konnte in seiner letzten LEADER-Sitzung im Dezember 2016 wieder sechs neue Projekte für den Bezirk Landeck beschließen.

BEZIRK LANDECK. In der letzten LEADER-Sitzung im Dezember wurde neben der "Kümmerer für das Stanzertal" auch das Projekt „Empowerment für Frauen mit Migrationshintergrund“ beschlossen. Die in den vergangenen eineinhalb Jahren erfolgreich durchgeführten Deutschkurse für Migrantinnen können dabei fortgesetzt werden. Während der letzten Durchführung zeigte sich, dass die Einbindung von ehrenamtlichen Lernbegleiterinnen auf mehreren Ebenen einen entscheidenden Mehrwert für die Lernmöglichkeiten der Teilnehmerinnen bringt. Zum anderen kann durch das gemeinsame Lernen von bereits länger in Österreich ansässigen Migrantinnen, relativ neu zugezogenen Asylwerberinnnen und einheimischen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen das gegenseitige Kennlernen und damit Integration gefördert werden.Damit die Migrantinnen den Kurs besuchen können und ihre Konzentration voll und ganz dem Lernen widmen können, wird durch die professionelle Kinderbetreuung gewährleistet, welche parallel zu den Kursen angeboten und vom Verein der Tagesmütter durchgeführt wird.Projektvolumen: € 61.200, Laufzeit: 01.01.2017 – 30.06.2018

Zeitzeugeninterviews Kaunertal

Photovoltaik-Eigenverbrauchsanlagen



Marketing Albenbad Grins

Als drittes Projekt werden im Rahmen der LEADER-Förderungen in den nächsten drei Jahren Zeitzeugeninterviews in den drei Gemeinden Kaunertal, Kaunerberg und Kauns durchgeführt. Der Tourismusverband Tiroler Oberland – Kaunertal Tourismus als Projektträger möchte die dabei entstehenden Geschichten der Bewohner zur Vermarktung der touristischen Destination Kaunertal nutzen. Die Zeitzeugeninterviews selbst können in einem öffentlich zugänglichen Onlineportal abgerufen werden, die erzählten Geschichten der Kaunertaler bleiben der Nachwelt erhalten.Projektvolumen: € 54.000, Laufzeit: 01.01.2017 – 31.12.2019Die Leader-Förderungen für Photovoltaik-Eigenverbrauchsanlagen, welche von Gemeinden, Vereinen und Betrieben in Anspruch genommen werden können, erfreuen sich steigender Beliebtheit. Gleich zwei Betriebe, das Autohauses Maschler und die Tischlerei Gitterle, beide aus Landeck, holten sich ihre Förderungen ab. Mit jeweils etwa 21 kWp und einem Eigenverbrauchsanteil von 80,5 bzw. 69,5 Prozent können die beiden Betriebe ihren Strom künftig zu einem nennenswerten Teil auf dem eigenen Dach produzieren.Projektvolumen Autohaus Maschler: € 33.000, Laufzeit: 05.12. – 31.12.2017Projektvolumen Tischlerei Gitterle: € 28.200, Laufzeit: 05.12. – 31.12.2017Nachdem im letzten Jahr die Wirksamkeit des Grinner Heilwassers in einem umfangreichen medizinischen Gutachten wissenschaftlich bestätigt wurde, möchte die Wasser- und Energiedienstleistungs-GmbH als Betreiber nun das Angebot der medizinischen Anwendungen einer breiteren Öffentlichkeit vorstellen. Neben einem professionellen Internetauftritt umfasst dies auch entsprechendes Prospektmaterial. Ein besonderes Feature der neuen Website ist ein Buchungskalender für das Albenbad. Damit ist künftig eine direkte Terminkoordination der Zimmervermieter bzw. der Gesundheitsdienstleister mit der GmbH für die Nutzung des Albenbads möglich.Projektvolumen: € 9.700, Laufzeit: 05.12.2016 – 31.12.2017