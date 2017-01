Ein Jahrhundert auf Erden

01.01.2017, 13:13 Uhr

TROFAIACH. Es war der 26. Dezember 1916 als Hermine Dösinger das Licht der Welt erblickte. 100 Jahre später durfte die rüstige Trofaiacherin nun im Kreise ihrer Familie ihren besonderen Geburtstag feiern. Bürgermeister Mario Abl sowie Daniela Kern, evangelische Pfarrerin, überbrachten die Glückwünsche in "Ruths Wohnzimmer" in der Trofaiacher Hauptstraße, wo auch kräftig auf das Geburtstagsjubliäum angestoßen wurde. Hermine Dösinger erfreut sich bester Gesundheit und genoss ihre Geburtstagsfeier in vollen Zügen.