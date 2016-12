Schulsportgütesiegel für das "alte" Gymnasium Leoben

12.12.2016, 20:46 Uhr

Durch die zahlreichen sportlichen Aktivitäten und Veranstaltungen wie zum Beispiel der alljährlich stattfindende Schikurs für die dritten Klassen, die Sommersportwoche in der sechsten Klasse und die Teilnahme an diversen Schulsportwettkämpfen, wie Floorball, brachten dem "alten" Gymnasium Leoben das Schulsportgütesiegel in silber. Aber auch zahlreiche Zusatzausbildungen mancher Lehrer, wie beispielsweise die Ausbildung zum Begleitlehrer, Fußballtrainer und die allgemeine Trainerausbildung, wurde dabei berücksichtigt.Die Initiative für die Einreichung setzte, Sportlehrer am "alten" Gymnasium. Auch in Zukunft soll dafür gesorgt werden, dass der Stellenwert des Unterrichtsfaches "Bewegung und Sport" weiter gestärkt wird.