Weihnachten im Herzen der Stadt Trofaiach

30.11.2016, 09:17 Uhr

Meisterhafte Handwerksprodukte

Weihnachtliche Musikklänge

Das Programm

Ob traditionelle oder auch moderne Kunstwerke, ob aus Keramik oder Holz, feine Naturkosmetik, mit viel Liebe zum Detail gefertigte Schmuckstücke, Strick-, Häkel- und Näharbeiten für Groß wie Klein, Imkereiprodukte oder geschmackvolle Wildwürstel und vieles mehr, all dies zeigen rund 20 Aussteller, die jedes Adventwochenende im Dezember wechseln. Bei gemütlichem Stöbern und Schmökern findet man am Hauptplatz von Trofaiach sicherlich das eine oder andere fehlende Weihnachtsgeschenk. „Aufgrund der Vollauslastung des Stockschlosses als Schule musste der Trofaiacher Weihnachtszauber auf den Hauptplatz ausweichen. Wir haben uns bemüht, das ohnehin tolle Weihnachtsambiente des Hauptplatzes um Aussteller und Gastrostände zu bereichern und mit gewohnt hochwertigem Musikprogramm vorweihnachtliche Stimmung zu vermitteln“, erklärt Rudolf Tischhart, Vorsitzender des Tourismusverbandes Herzbergland.Ein abwechslungsreiches sowie stimmiges Musikprogramm mit Alphornbläsern oder den Kindern der Musikschule Trofaiach lassen die Vorfreude auf Weihnachten spürbar steigen. Und die Trofaiacher Vereine verwöhnen die ganze Adventzeit über mit süßen und pikanten Köstlichkeiten.* An den Adventwochenenden im Dezember über 20 wechselnde Kunsthandwerksaussteller, von 13 bis 19 Uhr* Gastrostände der Trofaiacher Vereine täglich von 25. November bis 23. Dezember* Bauernmarkt am 3. Dezember* Trofaiacher Krampusspiel am 5. Dezember* Musikprogramm jeweils ab 17 Uhr3.12. | Ennstaler Hausmusi4.12. | Musikschule Trofaiach10.12. | Weisenbläser WeiMaBlech11.12. | Kärntner Sänger Knittelfeld17.12. | Singkreis Laintal & Stangl Blos18.12. | Alphorntrio des MV Parschlug* Jeden Samstag von 15 - 19 Uhr gratis Bus-Shuttle aus den Stadtteilen von TrofaiachWeiter Infos gibts unter www.trofaiacher-weihnachtszauber.at oder unterwww.facebook.com/TrofaiacherWeihnachtszauber