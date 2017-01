Quester übersiedelt im April

11.01.2017, 08:00 Uhr

Der BauProfi Quester bezieht eine neue Filiale in Leoben Ost auf dem ehemaligen Konsum-Gelände.



Neue Käuferschichten

LEOBEN. "Wir übersiedeln" steht auf großen Plakaten vor der Quester-Filiale in Leoben-Leitendorf. Der "BauProfi" bricht seine "Zelte" in der Einödmayergasse ab und übersiedelt nach Leoben Ost, genauer gesagt in die Waltenbachstraße in die ehemalige Konsum-Lagerhalle – hinter dem Logistikcenter, in die Nähe der Firma Knapp Systemintegration."Wir sind dann nahe an der Abfahrt der Schnellstraße S6 und somit nahe an den Kunden, denn dieser Standort soll uns noch besser die Käuferschichten aus dem Raum Bruck/Mürztal und auch in Richtung Frohnleiten und Graz erschließen", erklärt der stellvertretende Filialleiter Christian Lanzmaier.Der neue Standort soll leicht zu finden sein: Bei der ehemaligen Fleischveredelung Weiß entsteht die Einfahrt zur neuen Quester-Niederlassung. Sie ist die erste Filiale der CHR-Gruppe in Österreich, die im neuen Design gestaltet wird. Mit einem ansprechenden Portal, neuen Außenausstellungen und zusätzlichen Schwerpunkten auf Keramik und Holz. Insgesamt wird das obersteirische Quester-Flaggschiff dann über 7.000 Quadratmeter Hallenfläche verfügen.

Renovierungsbedarf

Neben der verkehrstechnisch guten Lage sowie der Infrastruktur mit Flächen auf einer Ebene war ein zusätzliches Argument der Renovierungsbedarf der Filiale in Leitendorf. "Unsere Geschäftsführung hat sich entschlossen, diese Investitionen am neuen Standort in Waltenbach vorzunehmen", berichtet Lanzmaier. Wie in Leitendorf werden Halle und Außenbereich angemietet.Mitte bis Ende April 2017 soll der Bau-Profi Quester am neuen Standort in Betrieb gehen. "Wenngleich uns die Übersiedlung fordert, meine 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ich freuen uns sehr auf unser neues Wirkungsfeld", sagt Lanzmaier.Lesen Sie dazu auch den Kommentar von Wolfgang Gaube.