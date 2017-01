Reiteralm Bergbahnen mit neuem Geschäftsführer

26.01.2017, 16:17 Uhr

Wolfgang Habersatter wechselt in den wohlverdienten Ruhestand. Daniel Berchthaller übernimmt per 1. Februar 2017 die Geschäftsführung der Reiteralm Bergbahnen.

"Nach reiflichen und intensiven Überlegungen habe ich mich entschlossen, per 31. Jänner 2017 die Geschäftsführung bei den Reiteralm Bergbahnen zurückzulegen und mit Ende Februar in den Ruhestand zu treten. Nach betriebsinterner Abklärung wurde dieser Schritt einvernehmlich getroffen. Ich durfte 20 intensive, interessante, herausfordernde, schöne und erfolgreiche Jahre bei den Reiteralm Bergbahnen verbringen – wofür ich sehr dankbar bin.Gemeinsam mit den engagierten Mitarbeitern und vor allem mit dem Vertrauen der Gesellschafter und der Aufsichtsräte, der Grundbesitzer und allen Partnern vor Ort konnte sich die Reiteralm stets positiv weiterentwickeln", so Habersatter.

Im Jahr 1996 übernahm Wolfgang Habersatter die Geschäftsführung der Reiteralm Bergbahnen von den ersten Geschäftsführern Rudi Walcher und Siegfried Keinprecht. Die vergangenen 20 Jahre waren von vielen, teils großen Investitionen gekennzeichnet -Bau des ersten 6er Sesselliftes der Region, Bau der 8er-Seilbahn Silver Jet, Preuneggtal-Erschließung mit Seilbahn Preunegg Jet inkl. neuer Pisten, Investitionen im Bereich der Beschneiung inkl. der Errichtung des damals größten Speicherteiches der Region, zahlreiche großzügige Pistenerweiterungen inklusive Kinderland-Erweiterung.Die Marke REITERALM wurde besonders durch die Beschneiungskompetenz, das regelmäßige "Training der Ski-Weltelite ", der Übernahme von 5 Weltcuprennen innerhalb 11 Monaten und durch die Verleihung der hohen Auszeichnung für beste Pisten mit dem "3fachen internationalen Pistengütesiegel in Gold" gestärkt.Weiters war Wolfgang Habersatter in verschiedensten Gremien, vertreten – u.a. als Gründungsmitglied der Ski amadé, als Vorstandsmitglied bei Pool alpin, als Beiratsmitglied bei der Region Schladming-Dachstein, als Mitglied des Steuerungsgremiums der Salzburg Super Ski Card sowie Ausschussmitglied in der Fachgruppe der Seilbahnen."Ich darf nun mit großer Freude auf das Geleistete und Umgesetzte zurückblicken und wünsche meinem Nachfolger und meinen Reiteralm Mitarbeitern sowie dem gesamten Unternehmen alles Gute und weiterhin viel Erfolg", so abschließend Mag. Wolfgang Habersatter.Neue Geschäftsführung ab 1. Februar 2017 – Daniel BerchthallerDer neue Geschäftsführer wurde im Rahmen eines professionellen Auswahlverfahrens, aufgrund der hohen Anzahl an qualitativ hochwertigen Bewerbern, im Zuge eines Hearings von den Aufsichtsräten einstimmig auserwählt und im Anschluss von der Gesellschafterversammlung, ebenso einstimmig, bestellt.Mag. Daniel Berchthaller ist 38 Jahre alt, aufgewachsen in Unzmarkt/Frauenburg im Murtal, lebt bereits seit 2010 mit seiner Familie in unmittelbarer Nähe zur Reiteralm, in Forstau.Nach Abschluss des Studiums der Betriebswirtschaftslehre in Graz im Jahr 2003, konnte Daniel Berchthaller im Bereich Finanzen/Controlling, sowie im Bereich Unternehmensführung bei verschiedenen Berufsstationen, zuletzt war er als kaufmännischer Leiter bei den Voglauer Möbelwerken in Abtenau/Salzburg tätig, fundierte Kenntnisse im Bereich der Unternehmens- und Mitarbeiterführung erlangen."Die Entwicklung der Reiteralm und auch der Fageralm verfolge ich schon seit vielen Jahren mit großem Interesse. Umso mehr freue ich mich nun auf die neue Herausforderung als Geschäftsführer die beiden Skiberge individuell im Sinne des Unternehmens und im Sinne unserer vielen Gäste weiterzuentwickeln.Die Reiteralm ist eines der Top-Skigebiete in Österreich und weit über die Grenzen hinaus bekannt. Unser Skigebiet besitzt einen ausgezeichneten Ruf und wir werden alles daran setzen auch in Zukunft ein Maximum an Komfort und Qualität für unsere Gäste zur Verfügung zu stellen. Ich möchte gemeinsam mit den Eigentümern, den Grundbesitzern, dem Aufsichtsrat, den Beherbergungsbetrieben, Hüttenwirten und vor allem den Mitarbeitern die Marke REITERALM weiter stärken, positiv voranbringen und neue Akzente setzen, um so unseren Gästen, Winter wie Sommer, ein unvergessliches Bergerlebnis zu bereiten," so Berchthaller.