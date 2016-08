Polizei warnt vor einem Fensterbohrer in Linz-Land

26.08.2016, 17:09 Uhr

BEZIRK (red). Fast geräuschlos wird ein kleines Loch in den Fensterrahmen gebohrt: Dann steht der unbekannte Täter kurz darauf auch schon im Haus.

Laptop, Iphone4, Bargeld und ein Fahrradlicht als Beute

Fensterbohrer scheiterte an versperrbaren Sicherheitsgriffen

BEZIRK (red). Diese Szenario passierte in der Marktgemeinde Hörsching in der Nacht auf den 25. August. Zwei Tatorte und der vermutlich selbe Fensterbohrer.Bei einem Einfamilienhaus schnitt er den Maschendrahtzaun auf, bohrte bei einem Kunststofffenster eines Arbeitszimmers ein Loch und öffnete das Fenster. Aus dem Büro stahl er einen Laptop samt Tasche, ein iPhone 4, Bargeld und ein Fahrradlicht.Beim zweiten „Tatort“ bohrte der Täter ebenfalls ein Loch in zwei Kunststofffenster, konnte die Fenstergriffe jedoch nicht öffnen, weil es sich um versperrbare Sicherheitsgriffe handelte. Der Täter gelangte nicht in das Objekt.