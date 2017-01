2. Ladies Skitag am Kreischberg

2. Kumberger „Ladies Ski Tag“Einladung zum 2.Kumberger „Ladies Ski Tag“ am Kreischberg am Freitag, dem 10. Februar 2017,mit Abfahrt um 6:30 Uhr beim Parkplatz in der well welt kumberg.Rückfahrt vom Kreischberg um 17:00 Uhr-Paketpreis € 42.- / Person zzgl. € 3.- Einsatz für Liftkarte.Im Paketpreis ist beinhaltet: Ski Tageskarte für das Skigebiet Kreischberg,Bustransfer ab/bis Kumberg, Frühstück im Bus,

vergünstigtes Mittagsmenü beim Jagawirt (€ 3.- Gutschein),Testskimöglichkeit von Fa. SalomonApres Ski Party ab 15:00 Uhr bei der Talstation.Zustiegsmöglichkeit: well welt kumberg, P & R Weinzödl (neben GAK-Platz)Und St.Michael.Anmeldung ab sofort bis 5. Februar im Seecafe der well welt Kumberg(Tel. Nr. 03132 / 3170) oder bei Intersport Tscherne in Leoben.