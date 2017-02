Mit Auto gegen Verkehrstafel: Lenker verletzt

10.02.2017, 06:17 Uhr

Verkehrsunfall bei der S6-Abfahrt Seebenstein.

Erstversorgung vom Roten Kreuz

BEZIRK NEUNKIRCHEN (www.einsatzdoku.at). Gegen 21:30 Uhr kam es in der Nacht auf 10. Februar bei der Autobahnabfahrt S6 Seebenstein zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.Kurz vor der Kreuzung B54 kam ein Lenker mit seinem Pkw aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Verkehrstafel und kam in Folge in einem Kiesbett zum Stillstand. Der Lenker wurde nach der medizinischen Erstversorgung vom Roten Kreuz Neunkirchen mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht. Nach der polizeilichen Freigabe wurden die Bergungsarbeiten von der Feuerwehr Schwarzau am Steinfeld durchgeführt.