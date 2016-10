In Maishofen kollidierten zwei PKW's - eine Kaprunerin wurde verletzt

02.10.2016, 07:53 Uhr

Eine Presseaussendung der Polizei Salzburg

MAISHOFEN. Gestern am 1.Oktober 2016 um 15.58 Uhr, lenkte eine 81-jährige Kaprunerin ihren PKW auf einem Beschleunigungsstreifen der B311 in Maishofen, in Fahrtrichtung Zell am See. Zeitgleich lenkte ein 24-jähriger Saalfeldener seinen PKW von Saalfelden kommend in Fahrtrichtung Zell am See. Auf Grund eines noch ungeklärten Unfallherganges kollidierten beide Fahrzeuge miteinander.Die 81-jährige Kaprunerin musste mit einem unbekannten Verletzungsgrad in das Krankenhaus Zell am See eingeliefert werden. Ein bei beiden Lenkern durchgeführter Alkotest verlief negativ. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt.