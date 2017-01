Taxenbach/Eschenau: Schwerer Verkehrsunfall forderte drei Verletzte

21.01.2017, 06:52 Uhr

Eine Presseaussendung der Polizei Salzburg

Auf die Gegenfahrbahn geraten

Straßensperre für etwa eineinhalb Stunden

PINZGAU. Heute, am 21. Jänner 2017 gegen 2.50 Uhr, ereignete sich im Bezirk Zell am See, Pinzgauer Bundesstraße, B 311, zwischen Taxenbach und Eschenau, ein schwerer Verkehrsunfall.Ein 55-jähriger Taxilenker geriet aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem PKW einer 32-jährigen Frau aus Kaprun. Bei der Kollision wurden beide Fahrzeuglenker sowie der 29-jährige Beifahrer der Frau unbestimmten Grades verletzt. Alle Beteiligten wurden nach notärztlicher Erstversorgung mit der Rettung in das Krankenhaus Schwarzach gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.Die B 311 war während der Berge- und Aufräumarbeiten, die von der Feuerwehr Taxenbach vorgenommen wurden, für ca. 1,5 Stunden gesperrt.