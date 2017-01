Theatertage in Gosdorf

Unter der bewährten Regie von Paul Kindler zündet die Komödienbühne Gosdorf bei den Theatertagen im Jänner wieder ein Feuerwerk an Pointen und glänzt mit herrlichem Slapstick. "Runter kommen sie alle" heißt das neue Stück, in dem sich eine kuriose Hochzeitsgesellschaft auf dem Flug nach Dubai befindet. Eigentlich ein ganz normaler Flug – wenn da nicht der nervlich mehr als überforderte Brautvater, der eine Zwischenlandung erzwingen will, und der inkognito mitreisende TV-Showmaster, dem seine Flugangst zu schaffen macht, wären.

Die Aufführungstermine in der Begegnungshalle Gosdorf sind am 20., 21., 27. und 28. Jänner um 19.30 Uhr sowie am 22. und 29. Jänner um 15 Uhr. Kartenreservierungen unter 0664/5554035 sind erforderlich.