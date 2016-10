Trachtenball: Bierbad für VIPs

02.10.2016, 02:21 Uhr

lässt arbeiten – und zwar dann, wenn es darum geht, den Bieranstich vorzunehmen. So auch beim ersten Tullner Trachtenball, der vonim Danubium organisiert wurde. Vizebürgermeisterschlug auf die Pippe des Bierfasses und schon hat's g'spritzt, aber so, dass auch Bezirkshauptmannsein Bier abbekam. Kaum waren die Promis trockengelgt, wurde mit dem Krügel auf den Abend angestoßen. Heiß her ging's auf der Tanfläche, als die Lucky Liners untereröffneten, mindestens ebenso heiß war es an der Bar und in der Disco, woundundangetroffen wurden.Zur Geisterstunde wurdezur Miss Dirndl gewählt, gefolgt vonundGestatten? Für die außerordentliche Quadrille übernahm Elisabeth Mühlbacher das Regiment: Drei Schritte vor, drehen .... egal – am Ende war es schnell und lustig und die Tanzfläche war gesteckt voll.