Grüne fordern sichere "Radweg-Lösung"

16.01.2017, 11:48 Uhr

Presseaussendung der Jungen Grünen.

Junge Grüne Tulln mobilisieren für sichere Radweg-Lösung bei Bahnhof

Rücksicht auf Radfahrer nehmen

TULLN. Die Jungen Grünen Tulln kritisieren die geplante Verkehrslösung des Bahnhofsumbaus, da wieder keine Rücksicht auf die zahlreichen Fahrradfahrer genommen werden soll und sammeln deswegen Unterschriften um der drängenden Forderung Gehör zu verschaffen.Dass beim Umbau die Interessen der Radfahrer*innen eiskalt ignoriert werden, stößt den Jungen Grünen Tulln sauer auf. “Falls man in Tulln den Bahnhof kreuzen möchte, muss man das Fahrrad durch den Bahnhof schieben. Realität ist, dass die Allermeisten einfach ohne abzusteigen durchfahren, was natürlich eine Gefahr darstellen kann. Deswegen haben wir uns kurzerhand dazu entschlossen Unterschriften zu sammeln, damit das im Verkehrskonzept berücksichtigt wird.”, erklärt Bernhard Grandia, Sprecher der Jungen Grünen Tulln, die Initiative.

Unterschriften werden gesammelt

Das Anliegen stößt bei der ersten Sammelaktion am Donnerstag direkt auf offene Ohren und viele Menschen unterstützen das Anliegen der Jungen Grünen. “Wir wollen, dass Tulln eine weltoffene, moderne Stadt ist, in der es Platz und Raum für uns alle gibt. Und da gehört eine sichere Verkehrslösung beim Bahnhof selbstverständlich dazu.”, so Veronika Hackl, Sprecherin der Jungen Grünen Tulln entschlossen.Der Umbau bietet zum ersten Mal seit vielen Jahren die Möglichkeit eine gute Lösung für alle Nutzer des Bahnhofs zu schaffen. “Wir sammeln einerseits an verschiedenen Orten in Tulln bzw. am Bahnhof Unterschriften und haben andererseits auch eine Petition erstellt, mit der man online seine Unterstützung ausdrücken kann”, so Granadia zusammenfassend.Ende Jänner sollen die Unterschriften gesammelt an den Gemeinderat und die ÖBB übergeben werden. Unterstützen kann man die Initiative entweder bei einer der weiteren Unterschriftensammelaktionen zum Beispiel am 28. Jänner ab 10 Uhr vor der Rosenarcade oder online hier