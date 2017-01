13.01.2017, 15:53 Uhr

Fachkräfte sind gefragter denn je

Die Fachschule für Land- und Ernährungswirtschaft Maria Lankowitz lädt am kommenden Samstag, dem 21. Jänner, von 9 bis 12 Uhr zum Tag der offenen Tür. Diese Fachschule bietet eine praxisnahe Schulausbildung und vermittelt Allgemeinbildung, fachliche Kompetenz, Schüsselqualifikationen und Persönlichkeitsbildung unter Berücksichtigung individueller Bedürfnisse und Fähigkeiten.

Die Kombination von Theorie und Praxis fördert die Freude am Lernen, verstärkt das Verstehen von Zusammenhängen und bereitet so bestmöglich auf das Berufsleben vor. 96% der Absolventen und Absolventinnen finden unmittelbar nach dem Abschluss einen Job. Die Persönlichkeit jeder Schülerin und jedes Schülers steht im Mittelpunkt der pädagogischen Bemühungen. Das Schulklima ist von sozialer Wärme geprägt. Wertschätzung, Menschlichkeit und Toleranz bestimmen den Alltag der Fachschule in Maria Lankowitz.

