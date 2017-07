Wein- und Kulturfestival auf der Summerstage eröffnet

16.07.2017, 19:32 Uhr

Lesungen und Weinverkostungen stehen in den nächsten Wochen am Programm der Erholungsoase am Donaukanal.

ALSERGRUND. Die nächsten Wochen stehen am Donaukanal ganz im Zeichen von Wein und Kultur. Bis zum 30. Juli wird auf der Summerstage das Wein- und Kulturfestival mit Verkostungen und Lesungen bekannter Autoren zelebriert.Am 23. Juli ist um 19.30 Uhr das Kolumnisten-Paar Gabriele Kuhn und Michael Hufnagl an der Reihe. Am 30. Juli präsentiert dann Star-Autorin Angelika Hager (alias Polly Adler) ihr persönliches "Chaos de Luxe". Zu den Lesungen finden auch Verkostungen von Wiener Weinen statt.Mehr Informationen unter www.summerstage.at